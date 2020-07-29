دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الناطق باسم ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري، صحة ما أثير حول إصابة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بعدوى فيروس كورونا.

ونشر المسماري صورة لتدوينة عبر صفحة تحمل اسمه في فيسبوك، قال إنها "مزورة"، ليؤكد أن ما نشرته حول إصابة صالح غير صحيح.

ويوم الثلاثاء، وصل إجمالي حالات كورونا في ليبيا إلى 3017، بينها 2371 حالة نشطة، إضافة إلى 67 حالة وفاة.، بحسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

يأتي هذا في وقت أعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق، الدكتور خليفة البكوش، بلوغ ليبيا المستوى الوبائي الرابع، أو ما يعرف بمرحلة الانتشار المجتمعي.

وتعد إحصاءات يوم الثلاثاء هي الأعلى في البلاد، حيث جرى تسجيل 190 إصابة، و3 حالات وفاة.