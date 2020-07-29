السعودية: ضبط 244 متسللا لأداء الحج.. وطوق أمني حول المشاعر المقدسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي عن 244 مخالفا تسللوا إلى المشاعر المقدسة لأداء الحاج، فيما فرضت القوات الخاصة لأمن الطرق طوقا أمنيا حول المشاعر المقدسة لمنع دخول أي مخالف لأنظمة الحج.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت إجراء الحج هذا العام للمقيمين على أراضيها فقط بأعداد محدودة جدا وعدم استقبال أي حجاج من الخارج، وذلك بسبب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام إن قوات أمن الحج "تمكنت، الثلاثاء، من ضبط 244 مخالفاً توفرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

ودعا المتحدث باسم الأمن العام كافة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الحج، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.