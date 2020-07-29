استبدال كسوة الكعبة مساء الأربعاء.. وتكليف المنيع بإلقاء خطبة يوم عرفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع لإلقاء خطبة يوم عرفة (الخميس) لموسم حج هذا العام.

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إنهاء استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم، بعشر لغات. وقال وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبدالعزيز الحميدي إن اللغات العشر التي ستتم ترجمة خطبة يوم عرفة إليها تشمل :"الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية، والصينية، والتركية، والبنغالية، والهاوسا، والملاوية".

وأوضح الحميدي أن ترجمة الخطبة ستنقل صوتيا للحجاج في مشعر عرفة وللمسلمين حول العالم من خلال القنوات المحددة، وعبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنها ستستبدل مساء الأربعاء كسوة الكعبة، وأكدت على "كامل جاهزيتها لنقل الكسوة الجديدة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى الكعبة المشرفة بأسطول متكامل يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩)".