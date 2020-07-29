قرقاش عن اتفاق السعودية ومصر: معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، أن معركة "تحصين النظام الإقليمي العربي" تتعزز، وذلك بعد اتفاق المملكة العربية السعودية ومصر على تكثيف التعاون والتصدي لمحاولات دول إقليمية توسيع نفوذها على الساحة العربية.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "قرار تكثيف التعاون السعودي المصري للتصدي لمحاولات قوى إقليمية توسيع نفوذها في الساحة العربية مبشّر". وأضاف أن "التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام المبادرة بعد أن غدت ساحتنا مستباحة إيجابي"، وتابع بالقول: "لا يزال الطريق وعراً، ولكن معركة تحصين النظام الإقليمي العربي تتعزز كل يوم".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن مصر والسعودية اتفقنا على تكثيف التعاون الثنائي للتصدي لمحاولات دول إقليمية لتوسيع نفوذها في الساحة العربية.

وقال شكري: "نحن مسؤولون عن الأمن والاستقرار في المحيط العربي من خلال العمل المشترك في الجامعة العربية وفي الإطار الثنائي فيما بيننا، ولا نرغب أن نرى أن مقدراتنا يتم تبديدها من خلال أطماع دول من خارج النطاق العربي".