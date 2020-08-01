دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف المفكر الفرنسي، برنارد ليفي، السبت، عن بعض تفاصيل الكمين الذي تعرض له أثناء زيارته إلى ليبيا مؤخرا، وأظهرت صورة غلاف المقال الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عددا من الضباط الذي قال إنهم أنقذوه.

ونشر ليفي مقالا بعنوان "الكمين الليبي الذي نُصب لي"، وأعاد نشر المقال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، روى فيه تفاصيل ما حدث معه خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا.

وكتب المفكر الفرنسي المُتهم بالتخطيط لإشعال الاحتجاجات ضد الأنظمة إبان ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، في التغريدة: "هذه قصتي في وول ستريت جورنال حول الكمين في ليبيا".

وأضاف ليفي قائلا: "رجال يحملون سلاح كلاشينكوف أطلقوا النار ولاحقوني وفريقي وهم يهتفون في الشوارع "الكلب اليهودي""، على حد قوله.

وتبع المفكر الفرنسي مُعلقا على الصورة التي ظهرت على غلاف المقال: "في الصورة هنا، الضباط الذين ساعدوني على الهروب والقيام بعملي"، حسب قوله.

« Disavowed », morons? Here is my story, in the Wall Street Journal, of the ambush in #Libya: Men armed with Kalashnikovs firing and chasing me and my team. Chants of “Jewish dog” in streets. Pictured here, the officers who helped me escape and do my work. https://t.co/rdIvXRhkMn

وكانت قد أثارت زيارة ليفي إلى ليبيا في 25 يوليو/تموز الماضي، ردود غضبا واسعا في الأوساط الليبية، إذ تبرأت حكومة الوفاق من هذه الزيارة واحتج مناصرو الجنرال خليفة حفتر عليها بقوة.