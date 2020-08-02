الخارجية المصرية: الكويت ستراجع قرار وقف رحلات الطيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن السلطات الكويتية سوف تراجع قرار وقف رحلات الطيران من مصر خلال الفترة القادمة، وذلك غداة إعلان عن حظر الرحلات من 31 دولة صنفتها "عالية الخطورة" من ناحية فيروس كورونا المستجد، ومن بينها مصر.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إذ "ناقشا الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما".

وأضاف بيان الخارجية المصرية أن "وزير خارجية الكويت أكد خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة". وتابع البيان أن الوزيرين اتفقا على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين "لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين".