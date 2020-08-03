دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الصحية في مصر، الأحد، تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا، مع 31 حالة وفاة إضافية.

وفي الأيام الأخيرة، أظهرت البيانات الرسمية انخفاضًا ملحوظا في معدلات الإصابة والوفيات الجديدة جراء الوباء في مصر.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان الأحد، إن 1318 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي حالات كورونا المُسجلة في مصر بلغ 94483 حالة، من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و 4865 حالة وفاة.

ويوم السبت، كان هناك 238 إصابة جديدة لفيروس كورونا، إضافة إلى 29 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة المصرية.