دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب وزير الري والموارد المائية المصري، الإثنين، عن اعتراض بلاده على الخطوة الإثيوبية الأحادية ببدء ملء سد النهضة مشيرا إلى أن ذلك يدل على عدم رغبة أديس أبابا بالتوصل إلى اتفاق عادل بين الدول الثلاث في هذا الصدد، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثاني من الجولة الثانية للتفاوض بين دولة المنبع ودولتي المصب برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من أمريكا والاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري تصريحات وزير الري والتي نوه فيها إلى "اعتراض مصر على الاجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب مما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة اثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ"، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير مؤكدا على "أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، وأشار الى اقتراح مصر لآليه العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين"، حسب قوله.

وأوضح وزير الري المصري أن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، دون التطرق إلى المشروعات المستقبلية قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث في هذا الملف.

وكشفت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن المجتمعين اتفقوا في النهاية على مناقشة اللجان الفنية والقانونية للنقاط الخلافية في يومي 4 و5 أغسطس/آب الجاري في مساريين متوازيين وعرض ما توصلوا له من مخرجات في الاجتماع الوزاري المقرر في السادس من الشهر نفسه.

وكانت قد أعلنت إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، ونشر التلفزيون الرسمي مقطع فيديو أظهر عملية الملء التي أُجريت دون الاتفاق أو التنسيق مع مصر أو السودان.