دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت الجمارك السعودية إنها تستخدم "بايلو"، أحد الكلاب المُدربة، في كشف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الجمارك السعودية، عبر حسابها في تويتر، الأحد، إن "بايلو" نجح في الكشف عن إصابات كورونا من خلال حاسة الشم، مُشيرة إلى أن "الوسائل الحية" ستكون عاملاً مساعداً في التعرف على المصابين بالوباء، تزامنا مع استئناف عمل المنافذ الجمركية على مستوى الرحلات الدولية، التي كانت قد توقفت في مارس أذار الماضي.

وأوضح مدير المركز الوطني للوسائل الحية بالجمارك السعودية، عبدالله السلوم، أن العمل قائم حاليًا على تدريب عدد من الوسائل الحية، من فصائل معينة ذات قدرات فائقة على الاكتشاف والتعرف على فيروس كورونا.

ولفت السلوم أنه، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أظهرت نتائج التدريب إيجابيةً تجاوزت 80%.

ونشرت الجمارك السعودية مقطع فيديو للكلب "بايلو"، مُبينة مهامه الجديدة التجريبية في عملها، قائلة إن هذه الفصائل لديها "قدرة على شم الرائحة على بُعد 40 قدم تحت الأرض، مع امتلاكها لأكثر من 125 مليون حاسة شم، إضافة إلى رشاقتها ولياقتها العالية".

بايلو ينجح في الكشف عن فيروس كورونا المستجد من خلال حاسة الشم، تعرّفوا على بايلو ومهامه الجديدة التجريبية في #الجمارك_السعودية لعودة آمنة عبر المنافذ. https://t.co/iy9tGjXNlZ

ووصل إجمالي وفيات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية 2917 وفاة، فيما بلغت الإصابات 278835.

ويوم الأحد، أعلنت السلطات السعودية تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء كورونا، و1357 إصابة إضافية. وهو من من بين المعدلات المنخفضة، بالنسبة لوضع الوباء في المملكة.