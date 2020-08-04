دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن 15 عراقيًا من عناصر الميليشيات الموالية لإيران في سوريا، قتلوا في قصف جوي مكثف استهدف مواقعهم في ريف البوكمال، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل استهداف مواقع تابعة للجيش السوري في غارات جوية، ردًا على عملية عسكرية سورية في الجولان، قالت إسرائيل إنها أحبطتها، الاثنين.

وأفاد المرصد السوري، أن "طائرات حربية مجهولة، نفذت فجر اليوم، غارات مكثفة استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، ضمن قاعدة الإمام علي و قرب السكة وعمق بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لتدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة".

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية داخل البوكمال، مشيرًا إلى أن انفجارا عنيفا دوى في منطقة الحزام الأخضر جنوب مدينة البوكمال في ريف دير الزور، مساء الاثنين، نتيجة غارة من طائرة حربية مجهولة، استهدفت موقعا للميليشيات الإيرانية هناك، بحسب المرصد.

وأعلنت إسرائيل، شن غارات ضد أهداف عسكرية للجيش السوري في جنوب البلاد، قائلة إنها تأتي ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة في جنوب هضبة الجولان المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن طائرات ومروحيات حربية ضربت أهدافًا للجيش السوري، موضحًا أن الضربات استهدفت "مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات، ومدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري".

كان الجيش الإسرائيلي، نشر في وقت سابق، الاثنين، مقطع فيديو، لما قال إنه محاولة لزرع عبوات ناسفة في الشريط الحدودي بالجولان المحتلة، محملًا النظام السوري وحزب الله اللبناني، المسؤولية عن "العملية العسكرية".