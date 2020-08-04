دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت إسرائيل أنها شنت غارات ضد أهداف عسكرية للجيش السوري في جنوب البلاد، قائلة إنها تأتي ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة في جنوب هضبة الجولان المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن طائرات ومروحيات حربية ضربت أهدافًا للجيش السوري.

وأوضح أدرعي أن الضربات استهدفت "مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات، ومدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري".

وحمَل الجيش الإسرائيلي الحكومة السورية المسؤولية عن "عن أي عمل عدائي يرتكب انطلاقا من أراضيه"، بحسب صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلي.

ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها أمس في جنوب هضبة #الجولان ضربت طائرات ومروحيات حربية أهدافًا للجيش السوري شملت: 🎯 مواقع استطلاع 🎯 وسائل جمع المعلومات 🎯 مدافع مضادة للطائرات 🎯 وسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري نحمل النظام السوري المسؤولية https://t.co/b2kZKEYNQV

غارات إسرائيلية ضد أهداف للجيش السوري شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا ردا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم احباطها على الحدود مع إسرائيل. جيش الدفاع الإسرائيلي يحمل النظام السوري المسؤولية عن أي عمل عدائي يرتكب انطلاقا من أراضيه https://t.co/ieyozK8Wvs

وتأتي الضربات بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة لزرع عبوات ناسفة بهضبة الجولان قرب الحدود مع سوريا، وإصابته 4 مسلحين شاركوا في العملية، بحسب بيان للجيش.

وفي مساء الاثنين، اعترضت الدفاعات الجوية السورية "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم (الاثنين)، قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة (قرب هضبة الجولان).

وأشار المصدر العسكري السوري إلى حدوث خسائر مادية دون أن يحدد ماهيتها.

ويعد إعلان إسرائيل شن هجمات في سوريا نادرًا، في وقت تشهد منطقة الحدود في الجولان وجنوب لبنان توترًا في الأيام الأخيرة، على خلفية مقتل أحد عناصر حزب الله في ضربات جوية قرب مطار دمشق.