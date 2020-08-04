إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات في سوريا.. وتوضح طبيعة الأهداف العسكرية المُستهدفة

الشرق الأوسط
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إسرائيل تعلن أهداف عسكرية سورية ضربتها غارات جوية جنوب البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت إسرائيل أنها شنت غارات ضد أهداف عسكرية للجيش السوري في جنوب البلاد، قائلة إنها تأتي ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة في جنوب هضبة الجولان المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن طائرات ومروحيات حربية ضربت أهدافًا للجيش السوري.

وأوضح أدرعي أن الضربات استهدفت "مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات، ومدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري".

وحمَل الجيش الإسرائيلي الحكومة السورية المسؤولية عن "عن أي عمل عدائي يرتكب انطلاقا من أراضيه"، بحسب صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلي.

وتأتي الضربات بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة لزرع عبوات ناسفة بهضبة الجولان قرب الحدود مع سوريا، وإصابته 4 مسلحين شاركوا في العملية، بحسب بيان للجيش.

وفي مساء الاثنين، اعترضت الدفاعات الجوية السورية "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم (الاثنين)، قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة (قرب هضبة الجولان).

وأشار المصدر العسكري السوري إلى حدوث خسائر مادية دون أن يحدد ماهيتها.

ويعد إعلان إسرائيل شن هجمات في سوريا نادرًا، في وقت تشهد منطقة الحدود في الجولان وجنوب لبنان توترًا في الأيام الأخيرة، على خلفية مقتل أحد عناصر حزب الله في ضربات جوية قرب مطار دمشق. 

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