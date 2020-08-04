دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف مدير الأمن العام اللبناني إرجاع سبب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء، إلى المفرقعات بـ"المثير للسخرية"، وذلك خلال زياته إلى موقع الانفجار.

وقال اللواء عباس إبراهيم في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية اللبنانية: "لا يمكن استباق التحقيقات والقول بأن هناك عملا إرهابيا".

وأضاف إبراهيم قائلا: " وكلمة مفرقعات تثير السخرية، هناك مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات"، على حد قوله.

وكانت قد نقلت وكالة الأنباء اللبنانية أنباء تفيد بأن السبب الذي أدى للانفجار الضخم الذي هز بيروت حريق اندلع في "مستودع للمفرقعات" قرب المرفأ.

وأعلنت الوكالة في وقت لاحق عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أضرار جسيمة بالماديات.