نتنياهو: وجهت بمخاطبة الأمم المتحدة لتقديم مساعدات إلى لبنان.. وأصادق عليها لاحقا

الشرق الأوسط
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انفجار مرفأ بيروت.. إسرائيل تعرض تقديم مساعدات طبية وإنسانية إلى لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه وجَه مسؤولي حكومته بالتواصل مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لبحث ما يمكن لتل أبيب فعله من أجل مساعدة لبنان، في ضوء تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وقال حساب نتنياهو في تويتر، الناطق بالعربية، إنه سيصادق لاحقا على تقديم مساعدات طبية وإنسانية إلى لبنان.

يأتي هذا في وقت قالت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها في تويتر: "إسرائيل توجهت إلى لبنان عن طريق جهات أمنية وسياسية دولية وعرضت على الحكومة اللبنانية مساعدة طبية إنسانية".

وأوضحت الصفحة أنه العرض جاء "بتوجيه من وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي".

وفي سياق متصل، قال زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه يقدم تعازيه ومواساته إلى أهالي بيروت ولبنان في هذه الساعة العصيبة.

كان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، وصف انفجار مرفأ بيروت بأنه "كارثة"، داعيًا إلى تقديم مساعدة دولية بلاده حتى يمكن "بلسمة جراحنا".

وقال دياب، في كلمة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مُضيفا أنها "محنة لا تنفع في مواجهتها إلا الوحدة الوطنية".

كانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن 50 شخصًا لقوا حتفهم، وإصابة أكثر من 2200 آخرين جراء الانفجار.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن سبب الانفجار حريق اندلع في مستودع للمفرقعات قرب المرفأ.

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