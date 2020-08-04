دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه وجَه مسؤولي حكومته بالتواصل مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، لبحث ما يمكن لتل أبيب فعله من أجل مساعدة لبنان، في ضوء تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وقال حساب نتنياهو في تويتر، الناطق بالعربية، إنه سيصادق لاحقا على تقديم مساعدات طبية وإنسانية إلى لبنان.

لاحقا لمصادقة رئيس الوزراء نتنياهو على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للبنان, أوعز رئيس الوزراء لرئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات بالتحدث مع مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف لمعرفة ما الذي يمكن لإسرائيل فعله من أجل مساعدة لبنان أكثر. #انفجار_بيروت #انفجار_المرفأ #بيروت https://t.co/DjIK5ENWgG

يأتي هذا في وقت قالت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها في تويتر: "إسرائيل توجهت إلى لبنان عن طريق جهات أمنية وسياسية دولية وعرضت على الحكومة اللبنانية مساعدة طبية إنسانية".

وأوضحت الصفحة أنه العرض جاء "بتوجيه من وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي".

إسرائيل تعرض على لبنان مساعدات إنسانية.. بتوجيه من وزير الدفاع بني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكنازي، توجهت إسرائيل إلى لبنان عن طريق جهات أمنية وسياسية دولية وعرضت على الحكومة اللبنانية مساعدة طبية إنسانية. https://t.co/gMjwmMuaAN

وفي سياق متصل، قال زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه يقدم تعازيه ومواساته إلى أهالي بيروت ولبنان في هذه الساعة العصيبة.

I send my deepest condolences to the residents of Beirut during this difficult time and wish a speedy recovery to all who were injured. أُقدّم التعازي والمواساة الى اهالي بيروت ولبنان في هذه الساعة العصيبة.

كان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، وصف انفجار مرفأ بيروت بأنه "كارثة"، داعيًا إلى تقديم مساعدة دولية بلاده حتى يمكن "بلسمة جراحنا".

وقال دياب، في كلمة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مُضيفا أنها "محنة لا تنفع في مواجهتها إلا الوحدة الوطنية".

كانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن 50 شخصًا لقوا حتفهم، وإصابة أكثر من 2200 آخرين جراء الانفجار.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن سبب الانفجار حريق اندلع في مستودع للمفرقعات قرب المرفأ.