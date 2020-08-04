وليد جنبلاط ونجله يزوران الحريري للاطمئنان عليه بعد "انفجار بيروت"

الشرق الأوسط
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وليد جنبلاط ونجله يزوران الحريري للاطمئنان عليه بعد "انفجار بيروت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ونجله تيمور، زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، للاطمئنان عليه بعد الانفجار الذي وقع قرب مرفأ بيروت الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لسعد الحريري عبر تويتر تغريدة قالت فيها إن وليد وتيمور جنبلاط زارا الحريري في بيت الوسط للاطمئنان عليه بعد "الحادث الأمني".

وكان قد وقع انفجار ضخم قرب مرفأ بيروت نتيجة اندلاع حريق في مستودع للمفرقعات ما أسفر عن سقوط الكثير من الجرحى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وكان قد تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء قالوا فيها إن بيت الوسط الذي يقطنه الحريري قد تعرض لأضرار بسبب الانفجار، لكن هذه المعلومات بقيت غير مؤكدة.

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