وليد جنبلاط ونجله يزوران الحريري للاطمئنان عليه بعد "انفجار بيروت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ونجله تيمور، زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، للاطمئنان عليه بعد الانفجار الذي وقع قرب مرفأ بيروت الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لسعد الحريري عبر تويتر تغريدة قالت فيها إن وليد وتيمور جنبلاط زارا الحريري في بيت الوسط للاطمئنان عليه بعد "الحادث الأمني".

زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري، في #بيت_الوسط، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وذلك للاطمئنان على الرئيس الحريري بعد الحادث الأمني الذي استهدف #مرفأ_بيروت مساء اليوم. https://t.co/GDIwnE7kR6

وكان قد وقع انفجار ضخم قرب مرفأ بيروت نتيجة اندلاع حريق في مستودع للمفرقعات ما أسفر عن سقوط الكثير من الجرحى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وكان قد تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء قالوا فيها إن بيت الوسط الذي يقطنه الحريري قد تعرض لأضرار بسبب الانفجار، لكن هذه المعلومات بقيت غير مؤكدة.