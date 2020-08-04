دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، انفجار مرفأ بيروت بأنه "كارثة"، داعيًا إلى تقديم مساعدات دولية إلى بلاده حتى يمكن "بلسمة جراحنا".

وقال دياب، في كلمة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مُضيفا أنها "محنة لا تنفع في مواجهتها إلا الوحدة الوطنية".

وتعهد دياب بأنه بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، مُشيرًا إلى أنه سيكشف معلومات عن المستودع "الخطير"، الذي تسبب في الانفجار، قائلا إنه موجود في المرفأ منذ ٢٠١٤.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني: "أتوجه بنداء عاجل إلى الدول الصديقة والشقيقة أن تقف إلى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا".

كانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن 25 شخصًا لقوا حتفهم، وإصابة أكثر من 2200 آخرين جراء الانفجار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق أن سبب الانفجار حريق اندلع في مستودع للمفرقعات قرب المرفأ.