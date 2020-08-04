دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تصريحات من "العيار الثقيل" خاصة بحزب الله اللبناني وذلك بعد يوم من قصف جوي إسرائيلي استهدف مواقع تابعة للجيش السوري جنوبي سوريا ولقواعد لقوات إيرانية وميليشيات موالية لها قرب الحدود مع العراق.

وقال نتنياهو خلال زيارة لمقر قيادة الجبهة الداخلية: "أصبنا مجموعة والآن أصبنا أولئك الذين أرسلوها. سنقوم بكل ما يجب أن نقوم به من أجل الدفاع عن أنفسنا. أنصح الجميع، بمن فيهم حزب الله، بأخذ ذلك بالحسبان".

تابع رئيس الوزراء لإسرائيلي قائلا: "هذه ليست تصريحات فارغة بل تصريحات من العيار الثقيل من قبل دولة إسرائيل وجيش الدفاع ومن الجدير التعامل معها بكل جدية".

أصبنا مجموعة والآن أصبنا أولئك الذين أرسلوها. سنقوم بكل ما يجب أن نقوم به من أجل الدفاع عن أنفسنا. أنصح الجميع، بمن فيهم حزب الله، بأخذ ذلك بالحسبان. هذه ليست تصريحات فارغة بل تصريحات من العيار الثقيل من قبل دولة إسرائيل وجيش الدفاع ومن الجدير التعامل معها بكل جدية. https://t.co/YXzgAn1z6I

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين استهداف مواقع للجيش السوري جنوبي البلاد ردا عل ما قالت إسرائيل إنها عملية لزرع عبوات ناسفة قرب الحدود مع سوريا.

In response to an attempted IED attack near the security fence between Syria & Israel last night, we just struck SAF targets in Syria including: 🎯 observation posts 🎯 intel collection systems 🎯 anti-aircraft artillery 🎯 command & control systems We hold Syria responsible.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع تابعة لقوات إيرانية وميليشيات موالية لها قرب الحدود السورية-العراقية ما أسفر عن مقتل 15 شخصا من هذه القوات.

وكان قد شهد الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل توترا الأسبوع الماضي بعد أن قالت إسرائيل إنها أحبطت عملية تسلل لخلية تابعة لحزب الله إلى حدودها، وهي الرواية التي نفاها الحزب.