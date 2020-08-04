دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعترضت الدفاعات الجوية السورية "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم (الاثنين)، قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة (قرب هضبة الجولان).

وأشار المصدر العسكري السوري إلى حدوث خسائر مادية.

وتأتي الضربات بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة لزرع عبوات ناسفة بهضبة الجولان قرب الحدود مع سوريا، وإصابته 4 مسلحين شاركوا في العملية، بحسب بيان للجيش.