دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حزب الله اللبناني إن انفجار مرفأ بيروت "مأساة وطنية كبرى أصابت لبنان"، تزامنًا مع "ظروف صعبة" تمر بها البلاد.

وأضافت حزب الله، في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، أن "الفاجعة الأليمة وما خلّفته من دمار غير مسبوق وعواقب خطيرة على مختلف المستويات... تستدعي التضامن والوحدة والعمل المشترك لتجاوز آثار هذه المحنة القاسية والوقوف مجدداً بعزم وارادة لمواجهة الصعاب والتحديات المستجدة".

ووجه الحزب التحية إلى جميع الطواقم الطبية والتمريضية وهيئات الإغاثة الإنسانية ورجال الدفاع المدني والأطباء.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن سبب الانفجار حريق اندلع في مستودع للمفرقعات قرب المرفأ.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، وصف انفجار مرفأ بيروت بأنه "كارثة"، داعيًا إلى تقديم مساعدة دولية بلاده في "بلسمة جراحنا".

وقال دياب، في كلمة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مُتعهدًا بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، وكشف معلومات عن المستودع الذي تسبب في الانفجار، قائلا إنه موجود منذ ٢٠١٤.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الصحة، حمد حسن، قوله إن الانفجار راح ضحيته 73 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف مصاب.