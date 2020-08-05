"جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت".. هل تنبأ ميشال حايك بالانفجار؟

الشرق الأوسط
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"جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت".. هل تنبأ ميشال حايك بالانفجار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، للفلكي اللبناني ميشال حايك يتحدث فيه عن المرفأ في توقعاته للعام الجديد.

كما أعادت قناة MTV اللبنانية، بعد الانفجار، نشر جزء من لقائها مع ميشال حايك حول توقعاته، قال فيه: "جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت"، فيما ربطه بعض المعلقين بأنه كان يتنبأ بالانفجار الذي وقع في المرفأ.

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وكان اسم ميشال حال قد برز العام الماضي أيضا مع توقعاته للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها لبنان، ومقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قُتل في سبتمبر/ أيلول عام 2019.

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