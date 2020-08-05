دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، للفلكي اللبناني ميشال حايك يتحدث فيه عن المرفأ في توقعاته للعام الجديد.

كما أعادت قناة MTV اللبنانية، بعد الانفجار، نشر جزء من لقائها مع ميشال حايك حول توقعاته، قال فيه: "جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت"، فيما ربطه بعض المعلقين بأنه كان يتنبأ بالانفجار الذي وقع في المرفأ.

وكان اسم ميشال حال قد برز العام الماضي أيضا مع توقعاته للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها لبنان، ومقتل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قُتل في سبتمبر/ أيلول عام 2019.

فيديو لما توقّعه ميشال حايك عن انفجار المرفأ https://t.co/3jH0LUtUwA

كذب المنجمون ولو صدقوا #Beirut #ميشال_حايك #بيروت #لبنان https://t.co/vPyZuUqKd5

في 2019 توقع ميشال حايك قدوم كورونا وأحداثه العجيبة .. وتوقع #انفجار_بيروت .. بل أن وصفه له كان دقيق جدا "جمر تحت الرماد وأم المعارك بمرفأ بيروت" ! ! https://t.co/cFWhVwFoLN

وهذا #ميشال_حايك 👇🏻 https://t.co/G5fYUmqDOL

كذب المنجمون ولو صدقوا توقعات ميشال الحايك عن 2020 جمر تحت الرماد وام المعارك في مرفأ بيروت https://t.co/p5Y81FqUFP via @YouTube

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