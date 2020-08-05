ترامب يصف انفجار بيروت بـ"هجوم": أمريكا مستعدة لمساعدة لبنان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعاطفه ودعمه للشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن مقتل العشرات وجرح الآلاف يوم الثلاثاء، مُشيرًا إلى الحادث على أنه "هجوم رهيب". بينما لم يصف المسؤولون اللبنانيون الانفجار بأنه "هجوم".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: "دعوني أبدأ بإرسال تعاطف أمريكا العميق مع شعب لبنان، حيث تشير التقارير إلى مقتل العديد من الأشخاص وإصابة مئات آخرين بجروح بالغة في انفجار كبير في بيروت... صلواتنا تذهب للضحايا وأسرهم.. الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان".

وأكد ترامب أن أمريكا لديها "علاقة جيدة جدًا مع شعب لبنان، وسنكون هناك للمساعدة".

وقال ترامب، الذي بدا أنه ينظر في ملاحظات مكتوبة على المنصة الخاصة به: "يبدو أنه هجوم رهيب".

وكانت هناك تقارير متضاربة حول سبب الانفجار، الذي ألقي باللوم في البداية على حريق كبير في مستودع للألعاب النارية بالقرب من الميناء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الصحة، حمد حسن، قوله إن الانفجار راح ضحيته 73 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف مصاب.

وقال مدير مديرية الأمن العام في وقت لاحق إن الانفجار نتج عن "مواد شديدة الانفجار" صُودرت، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.