مراسل CNN بالعربية في لبنان يروي ما شاهده لحظة انفجار بيروت

كاميرا من البحر ترصد لحظة وقوع انفجار هائل في بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول رفيع في الحكومة الإماراتية لـCNN، إن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، سيرسل إمدادات طبية إلى لبنان، بعد ظهر الأربعاء.

وأوضح المسؤول أن الإمدادات سيتم نقلها عبر شركة دبي ايروينغ التابعة للجناح الجوي الأميري، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق، أضاء برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبناه بألوان العلم اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت.

كان رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، وصف الانفجار بأنه "كارثة"، داعيًا إلى تقديم مساعدة دولية بلاده في "بلسمة جراحنا".

وقُتل 78 شخصًا على الأقل وأصيب الآلاف في الانفجار، بحسب تصريحات لوزير الصحة اللبناني، حمد حسن، لوكالة رويترز.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان "بيروت مدينة منكوبة"، والحداد الوطني لمدة 3 أيام، في ضوء تداعيات الانفجار.

كما أعلن المجلس تولية سلطة عسكرية مسؤولية تأمين بيروت، فيما أوصى بتشكيل خلية لإدارة أزمة الانفجار، وإعلان حالة الطوارىء.

وقال دياب، في كلمة تليفزيونية، الثلاثاء، إن "بيروت ثكلى ولبنان كله منكوب"، مُتعهدًا بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، وكشف معلومات عن المستودع الذي تسبب في الانفجار، قائلا إنه موجود منذ ٢٠١٤.