دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقا لترسيم المناطق الاقتصادية في الحدود البحرية بين البلدين في شرق البحر المتوسط.

وقع الاتفاق نيابة عن حكومتي البلدين، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس والذي يزور القاهرة، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جانب من مراسم توقيع اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان https://t.co/RGd8DdeMtu

الاتفاق يأتي وسط توترات تشهدها منطقة شرق المتوسط، في أعقاب اتفاق الحدود البحرية الموقع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 2019، بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والتي تدير العاصمة طرابلس.

وواجه الاتفاق "التركي – الليبي" اعتراضات من حكومات مصر واليونان وقبرص، والتي تعتبر الاتفاق يتعارض مع القوانين الدولية.

سامح شكري وزير الخارجية المصري، أكد أن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".

وأوضح وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن الاتفاق تم توقيعه "وفقًا لقانون البحار الدولي"، مضيفُا "سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية اليوناني، في أعقاب توقيع الاتفاق، أن اتفاق تركيا مع حكومة طرابلس الليبية، "ليس قانونيًا"، مضيفًا في المؤتمر الصحفي، أن بلاده "ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".