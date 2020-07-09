دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده وجهت الدعوة إلى مصر واليونان بالإضافة إلى ليبيا لترسيم الحدود البحرية شرقي البحر المتوسط، ووصف قالن، في حوار مع وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، توقيع بلاده لاتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا بـ"خطوة تاريخية"، باعتبارها الأولى لتركيا مع جيرانها في البحر المتوسط.

وأوضح قالن، حسبما نقلت الأناضول، مساء الأربعاء، أن القانون البحري الدولي يوصي الأطراف بحل القضايا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة فيما بينها عبر اتفاقيات، مشيرًا، بحسب وصفه، إلى أنه "في حال وجود خلافات بشأن تلك القضايا يمكن نقلها إلى المحاكم، لكن بشكل عام يفضل حل تلك الخلافات من خلال اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية أو متعددة الأطراف".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة في تركيا، أن بلاده "دائما ما وجهت دعوة إلى اليونان ومصر وليبيا وبقية جيرانها في شرق المتوسط للعمل من أجل اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية، إلا أن الاتفاقية مع ليبيا كانت الأولى في هذا الاتجاه"، مشددًا إلى أن "الاتفاقية لا تعني طرفا ثالثا بشكل مباشر، ولا تنتهك حقوق بقية الأطراف".

وتابع، "اليونان لديها بعض الاعتراضات على الاتفاقية، وتقول بأن الخط البحري (وفق الاتفاق التركي الليبي) يمر من الجرف القاري لها، لكن ادعاءات اليونان موضع جدل، إذ لا يوجد في القانون الدولي أو القانون البحري الدولي أي قواعد واضحة وقطعية في هذا الشأن، لكن كما أسلفت يمكن حل القضية عبر مفاوضات ثنائية أو ثلاثية".

وتواجه اتفاقية الحدود البحرية بين تركيا وحكومة طرابلس، والتي وقعت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 2019، اعتراضات من مصر واليونان وقبرص.

واعتبر قالن، أنه "عبر هذا الاتفاق وثقنا أن ليبيا جارتنا في المتوسط، والاتفاق سيعزز العلاقات بين تركيا وليبيا على أساس رابح رابح، وسيتم تدشين أعمال البحث والتنقيب في المنطقة عندما تنضج الظروف السياسية، وحين يتم العثور على أي ثروة سيتم تقاسم إيراداتها بشكل مشترك بين تركيا وليبيا".

وحول الاتفاق بين قبرص واليونان وإسرائيل، لإنشاء خط أنابيب للغاز شرق المتوسط، قال المتحدث باسم الرئيس التركي، إنه "لايمكن وضع خرائط للطاقة، أو تحقيق الاستقرار السياسي في منطقة شرق المتوسط عبر تجاهل تركيا التي تمتلك أطول ساحل في شرق المتوسط"، بحسب وصفه.