آثار القذائف الإسرائيلية بعد عملية حزب الله في أفيميم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، على مقطع فيديو متداول لعدد من الأشخاص في لبنان بينما يهتفون بالولاء للمرشد الإيراني علي خامنئي، مطالبة إياهم بالتوجه إلى إيران.

ويظهر في المقطع عدد من الشبان الذين يرتدون الملابس السوداء وهم يهتفون: "سيدي يا ابن الحسين، نحن أبناء الخميني، وهتفنا بالولاء لعلي الخامنئي"، على حد تعبيرهم.

وأعادت إليسا نشر المقطع وعلقت عليه بالقول: "طب روحوا عا إيران الله والنبي معكن بس حلوا عن سما ربنا"، على حد تعبيرها.

طب روحوا عا ايران،الله والنبي معكن،بس حلوا عن سما ربنا !!! https://t.co/YthHy1dSaA

ويشهد لبنان احتجاجات واسعة على خلفية "انفجار بيروت" ما أسفر عن اشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن على مدار الأيام القليلة الماضية.

وكان قد أودى الانفجار بحياة 160 شخصا وأسفر عنه إصابة 6000 آخرين في آخر أرقام كشفتها وزارة الصحة اللبنانية.