إيران تهاجم مجلس التعاون الخليجي بعد مطالبته بتمديد قرار حظر الأسلحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجم المُتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية, عباس موسوي، دول مجلس الخليجي، بعد مطالبته مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على طهران، الذي ينتهي في 18 أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقال موسوي، ردًا على بيان للدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الأحد، إن المجلس "تحول إلی متحدث باسم بعض ضیقي الأفق داخل المجلس وخارج المنطقة، فیما أصبحت أمانته العامة وبسبب تأثرها بالسياسات والتصرفات الخاطئة والهدامة لبعض الأعضاء، بوقا للمعادین" لإیران، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وذكر موسوي أن مجلس التعاون الخليجي "في ذروة فشله واختلافاته الداخلية وسياساته غير الواقعية التي أدت إلى عقمه، قد أدى بخطوته هذه إلى تجاهل حقائق المنطقة وغض الطرف عن الحقائق والأولويات في هذه الظروف الحساسة".

ووصف مُتحدث الخارجية الإيرانية بيان أمين مجلس التعاون بأنه "أحادي وإملائي"، لافتا أن "بعض أعضاء المجلس.. لم يتخلوا عن شراء الأسلحة وتكديسها، ويعدون من أكبر زبائن الأسلحة في المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق الأحد، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى تمديد حظر نقل الأسلحة من وإلى إيران "نظرا إلى استمرارها في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية"، وتدخلها "المسلح فى دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التى تقوم بتسليحها وتدريبها".