عائلة سورية لاجئة.. من حكم الإعدام في سوريا إلى رعب كورونا في تركيا

غازي عنتاب، تركيا (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة السورية، الاثنين، حدوث 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات يجري تسجيله في يوم واحد منذ بداية انتشار الوباء.

وقالت الصحة السورية، في بيان لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البلاد (في مناطق سيطرة النظام) بلغ 1255حالة، منها 364 حالة تماثلت للشفاء، فيما توفي 52 شخصًا.

وأعلنت وزارة الصحة، التابعة للحكومة المؤقتة في مناطق سيطرة المعارضة، الأحد، عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في مخيم للنازحين بريف حلب الشمالي، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في مناطق سيطرة المعارضة إلى 45.

وقالت وزيرة الصحة في حكومة المعارضة السورية المؤقتة، الدكتورة مرام الشيخ، في تغريدة، الاثنين: "قرارات جديدة ستصدر، أهمها إلزامية ارتداء الكمامات وتشديد التباعد الاجتماعي دون قيود لحرية التنقل، باستثناء كبار السن الذين يتعين عليهم البقاء في المنزل".

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس آذار، لشخص قدم من الخارج، فيما كانت الوفاة الأولى في 29 من الشهر نفسه.