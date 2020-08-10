موجة الاستقالات في لبنان.. 8 نواب و3 وزراء وسفيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد نواب البرلمان اللبناني المستقيلين على خلفية الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، قبل أيام، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وإصابة الآلاف، ليصل إلى 8 نواب بالإضافة إلى 3 وزراء، بعد إعلان وزيرة العدل اللبنانية استقالتها، الاثنين.

وكانت تريسي شمعون سفيرة لبنان في الأردن، أول المسؤولين اللبنانيين الذين تقدموا باستقالاتهم، احتجاجا على ما وصفته بـ"الإهمال والسرقة والكذب".

وتقدم النائب هنري الحلو باستقالته من منصبه، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، الاثنين، فيما أعلن النواب إفرام نعمة، ومروان حمادة، وميشال معوض رئيس حركة الاستقلال، وبولا يعقوبيان، بالإضافة إلى نواب حزب الكتائب، سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، استقالاتهم من مناصبهم، احتجاجا على طريقة إدارة الحكم في البلاد في أعقاب الانفجار.

وقدمت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، استقالتها من منصبها، الأحد، مقدمة اعتذارها للبنانين على "عدم تلبية طموحاتهم".

وقالت منال عبدالصمد: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وجاء استقالة وزيرة الإعلام غداة احتجاجات شعبية حاشدة في بيروت، وشهدت الاحتجاجات التي خرجت باسم "يوم الحساب" مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية في الحكومة اللبنانية، دميانوس قطار، الأحد، استقالته من منصبه، مُعتبرًا أن "تجاذبات عبثية" أدت إلى "انسداد أفق الحلول" للأزمات في بلاده.

وقال دميانوس قطار، في بيان بعنوان "نفسي حزينة حتى الموت"، إنه استقال "أمام هول الفاجعة، وانحناء لأرواح الضحايا الأبرياء، وتضامنا مع الجرحى والمصابين وذويهم، وتحسسا بألم أهالي المفقودين، وتعاطفا مع جميع المتضررين".

وأكد وزير البيئة اللبناني المستقيل أنه "مع انسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفي ظل آليات نظام عقيم ومترهل أضاع العديد من الفرص، وتجاوبا مع قناعاتي وضميري، قررت أن أتقدم باستقالتي من الحكومة".

وأعلنت وزيرة العدل في لبنان ماري كلود نجم، استقالتها من منصبها أيضا، حسبما ورد في بيان صادر عن مكتبها، مؤكدة أنه "أمام هول الفاجعة التي أصابت الوطن/ أصبح الأمر يتطلب مواقف حازمة لصون السلم المجتمعي وتفادي خسارة المزيد من الأرواح والممتلكات"، على حد وصفها.

وأضافت الوزيرة، أن "الأزمة العميقة والظروف الاستشنائية التي تشهدها البلاد، تفرض الاحتكام إلى إرادة الشعب"، بحسب تعبيرها.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، السبت، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة على خلفية التوترات التي تشهدها الساحة اللبنانية، قائلًا "نريد حلا وطنيا، لقد تسلمنا المهمة في وقت استثنائي، ما حدث كان نتيجة الفساد وسوء الإدارة التي قادتنا إلى هنا". وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء.