دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، تغريدة رد فيها على "مسؤول خليجي" تطرق بتغريداته إلى المملكة العربية السعودية بصورة "الناصح الأمين".

تغريدات اخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول ان تغريداته هى ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها🤣🤣والمضحك انه يقول ان كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لان البعض قد يقول انه ربما يتحدث بشماته وهذا ليس من طبعه !لا والله🤣 https://t.co/kv2phYQBuo

جاء ذلك في تغريدة لمبارك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تغريدات اخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول أن تغريداته هي ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها.."

وتابع مبارك في التغريدة ذاتها قائلا: "والمضحك انه يقول ان كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لان البعض قد يقول انه ربما يتحدث بشماته وهذا ليس من طبعه !لا والله".

واستشهد مبارك بمقطع فيديو من مسرحية مثل فيها عدد من أعلام الفن والسينما في مصر يتقدمهم الممثل عادل إمام، دون الكشف عن هوية المسؤول المقصود أو تغريداته المعنية برده هذا.