علاء مبارك يعلق على تغريدات "مسخرة" لمسؤول خليجي عن السعودية بمقطع من مسرحية لعادل إمام

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة ارشيفية لعلاء مبارك (يمين) وشقيقه جمال (يسار)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، تغريدة رد فيها على "مسؤول خليجي" تطرق بتغريداته إلى المملكة العربية السعودية بصورة "الناصح الأمين".

جاء ذلك في تغريدة لمبارك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تغريدات اخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول أن تغريداته هي ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها.."

وتابع مبارك في التغريدة ذاتها قائلا: "والمضحك انه يقول ان كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لان البعض قد يقول انه ربما يتحدث بشماته وهذا ليس من طبعه !لا والله".

واستشهد مبارك بمقطع فيديو من مسرحية مثل فيها عدد من أعلام الفن والسينما في مصر يتقدمهم الممثل عادل إمام، دون الكشف عن هوية المسؤول المقصود أو تغريداته المعنية برده هذا.

قد يهمك أيضاً

علاء مبارك ينعي والده.. وتباين ردود الفعل حول وفاة الرئيس المصري الأسبق

نشر