دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الدفاع التركي مشاهد مٌصورة لما قالت إنه لضربات جوية نفذتها ضد أهداف كردية، وسط غضب عراقي.

وقالت الدفاع التركي، في حسابها في تويتر، الثلاثاء، إنه نتيجة للضربات قُتل اثنين من حزب العمال الكردستاني، بعد اكتشافهما في منطقة الزاب شمال العراق.

Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! #İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! 🇹🇷 Allah’tan rahmet diliyoruz. https://t.co/hUxHBg9F4V

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى البلاد، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع).

كان الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قال إن هناك تواصلا وتشاورًا مع مسؤولي إقليم كردستان بشأن الاعتداء التركي بطائرة مسيرة"، في منطقة سيدكان، أسفر عن مقتل قائدين عسكريين عراقيين، إضافة إلى سائق كان برفقتهما.

وأشار خفاجي إلى أن هنالك تفاصيل أخرى سوف يتم التشاور بها مع الإقليم لمعرفة ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الاعتداء وكيف تقوم جهة معينة باستهداف قادة عسكريين داخل الحدود العراقية".

ومن جانبه، قال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، يحيى رسول: لن نتسامح مع هدر الدم العراقي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.