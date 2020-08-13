طيران الإمارات ينشئ جسرا جويا مع لبنان و50 رحلة لنقل مساعدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن طيران الإمارات إنشاء جسر جوي مع لبنان وتخصيص 50 رحلة لنقل المساعدات الإغاثية الطارئة لمئات الآلاف من المواطنين المتضررين بفعل الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت الأسبوع الماضي.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يقف العالم اليوم وقفة تضامن مع لبنان، ويبادر دولاً ومنظمات وأفراداً لتقديم الإغاثة العاجلة ومساعدة المتضررين من هذه الكارثة المأساوية. ونحن ندعم الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة لبنان، وتعزيز الاستجابة العالمية ودعم المنظمات التي تقدم الرعاية والمأوى والإمدادات الغذائية والطبية للشعب اللبناني".

وأضاف الشيخ أحمد وفقا لبيان نشره طيران الإمارات على موقعه الرسمي: "لقد هب الناس من جميع أنحاء العالم لدعم لبنان وتقديم المساعدة للمتضررين، ونحن بدورنا سنعمل على تيسير نقل المساعدات وتعزيز جهود الإغاثة والإعمار على الأرض في هذه الظروف الصعبة".

وذكر البيان أن طيران الإمارات "يوفر الفرصة أمام الناس في جميع أنحاء العالم للتبرع نقداً أو بأميال سكاي واردز، من خلال بوابة مخصصة وآمنة وسهلة عبر مؤسسة طيران الإمارات الخيرية. وسوف تقوم المؤسسة من الآن ولمدة ثلاثة أشهر بتنسيق شحن المواد الغذائية والإمدادات الطبية العاجلة وغيرها من المواد التي تمس الحاجة إليها مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية، لمساعدة المتضررين على الأرض بصورة سريعة وشفافة. ويجري العمل حالياً لتحديد الشركاء المعتمدين في هذه المهمة الإنسانية".