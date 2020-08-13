دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاق تطبيع العلاقات الذي تم الإعلان عنه، الخميس، بأنه يوم تاريخي، فيما رأى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي أن الاتفاق مع الإمارات سيفتح الطريق أمام المزيد من الاتفاقيات.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر تويتر، تعليقا على إعلان ترامب عن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات إنه "يوم تاريخي". ونشر نتنياهو صورا له وهو خلال إجراء محادثة هاتفية ثلاثية مع ترامب وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، في بيان، إن "الأخبار المتعلقة بتطبيع العلاقات مع الإمارات مهمة ويفتح الطريق لمزيد من الاتفاقيات"، موجها التهنئة إلى نتنياهو والشكر إلى ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو "على مساهمتهما في هذه الخطوة".

كما رحب أشكينازي بقرار تجميد خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية، وقال إن "الاستقرار في الشرق الأوسط، والحد من التهديدات الأمنية، وتقريب الاتفاقيات مع شعوب المنطقة، هي أهدافي وأهداف حزب أزرق أبيض".