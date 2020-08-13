دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، على التقارير الإعلامية التي أشارت إلى علمه بوجود كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، والتحذيرات حولها.

رئاسة الجمهورية ردّاً على بعض الاعلام: فور تبلّغ الرئيس عون تقرير امن الدولة في ٢٠-٧-٢٠٢٠ عن وجود كمية كبيرة من نيترات الامونيوم في احد عنابر مرفأ بيروت، قام المستشار العسكري لفخامته بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لاجراء اللازم ٣/١

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اللبنانية، ذكر فيها: "رئاسة الجمهورية ردّاً على بعض الاعلام: فور تبلّغ الرئيس عون تقرير امن الدولة في ٢٠-٧-٢٠٢٠ عن وجود كمية كبيرة من نيترات الامونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، قام المستشار العسكري لفخامته بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم.."

وأضافت: "المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة: الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع كان قد تبلغ بدوره نص تقرير امن الدولة وفقاً للأصول على ما افاد في بيانه التوضيحي تاريخ ٨-٨-٢٠٢٠، واحاله الى المراجع المختصة.."

وتابعت: "رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية مستعيناً بكل الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة.."