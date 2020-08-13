دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل إلى مدينة نيوم، مساء الأربعاء، لقضاء "بعض الوقت في الراحة والاستجمام".

كان العاهل السعودي، أجرى عملية جراحية ناجحة لاستئصال المرارة، في يوليو تموز الماضي، وقال الديوان الملكي آنذاك، إن الملك سلمان "أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي"، وأنه "سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

وأشارت واس، إلى أن الملك سلمان، غادر العاصمة الرياض، في وقت سابق من الأربعاء، متوجهًا إلى مدينة نيوم، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر، تضم مشروعات سياحية واقتصادية، أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كجزء من رؤية 2030 في المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وعمل مشروعات اقتصادية وخلق فرص عمل، للحد من اعتماد المملكة على الموارد النفطية.

وغادر الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة الرياض، مساء الخميس 30 يوليو تموز الماضي، بعد أن أمضى نحو 10 أيام في المستشفى، حيث دخلها في 20 يوليو تموز، لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.