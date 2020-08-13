لقطات لم تعرض من قبل للحظة انفجار مرفأ بيروت الصادمة

عشرات فرق الإنقاذ في بيروت.. لكن فرص العثور على حياة أصبحت ضئيلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على تغريدة هاجمت المملكة العربية السعودية والتساؤل عن الدعم الذي تقدمه المملكة للبنان بأعقاب حادثة مرفأ لبنان.

وين آل سعود وخيراتهم ؟؟ حدًا سامع حسها، وحس عبيدها من مصاب لبنان وشعبه ؟؟؟؟؟ #مملكة_الشر دائمًا وأبدًا ..

نص السؤال الذي نشر على حساب يحمل اسم "حسن فاخوري" على تويتر، جاء فيه: "وين آل سعود وخيراتهم؟ حدًا سامع حسها، وحس عبيدها من مصاب لبنان وشعبه؟ مملكة الشر دائمًا وأبدًا.."

يا أستاذ حسن .. يامن تقول في معرفك حسن نصر الله سيدك.. هل لنا أن نسأل ؟.. وين ايران وخيراتها من لبنان بأكمله بجميع مكوناته؟ حدا سامع حسها وحس تابعيها- ولن أقول عبيدها كي لا أجاريك في سوء الخلُق- وأين هي من مصاب لبنان وشعبه؟ كم حجم الدعم الذي قدمته السعودية للبنان في آخر 20 سنة؟>> https://t.co/bFRMv2oSYi

الأمير عبدالرحمن من جهته رد عبر سلسلة تغريدات، قال فيها: "يا أستاذ حسن.. يامن تقول في معرفك حسن نصر الله سيدك.. هل لنا أن نسأل؟.. وين ايران وخيراتها من لبنان بأكمله بجميع مكوناته؟ حدا سامع حسها وحس تابعيها- ولن أقول عبيدها كي لا أجاريك في سوء الخلُق- وأين هي من مصاب لبنان وشعبه؟ كم حجم الدعم الذي قدمته السعودية للبنان في آخر 20 سنة؟".

هذه آخر المساعدات التي لم تسمع لها حسًّا https://t.co/3ww2myGW7q

وتابع الأمير في تغريدة منفصلة: "كم حجم الدعم الذي قدمته إيران للبنان في آخر عشرين سنة؟.. كم عدد اللبنانيين الذين يعملون في السعودية وكم حجم تحويلاتهم للبنان؟.. كم عدد اللبنانيين الذين يعملون في ايران وكم حجم تحويلاتهم للبنان؟.. كم حجم استثمارات السعوديين في لبنان؟.. كم حجم استثمارات الايرانيين في لبنان؟.. الإجابات تدينك!"

واستشهد الأمير بنص بيان توجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز للوقوف إلى جانب "الاشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.." وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية.

وخلص الأمير السعودي بتغريدة احتوت أبياتا شعرية، قال بتعليق عليها: "أخيرًا أهديك أبياتًا كتبتها عن وطني ستجد فيها ما يخصك.."