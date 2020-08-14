دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لفت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى إمكانية أن تتخذ بلاده خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب السفير التركي فيها، وذلك في تعقيب على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس.

#عاجل | أردوغان: يمكن أن نتخذ خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا

جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في شريط عاجل على لسان أردوغان، حيث قال: "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا.. يمكن أن نتخذ خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا".

وكانت وزارة الخارجية التركية قد عقّبت في بيان، الجمعة، على إعلان اتفاق السلام، مؤكدة على أن "قيام الإمارات بالسعي لتحقيق مصالح سرية من خلال الخطة الأمريكية التي وُلدت ميتة، يعتبر تجاهلا لإرادة الشعب الفلسطيني".

وأضافت الخارجية وفقا لما نقلته الأناضول: "الإدارة الإماراتية لا تمتلك أية صلاحيات تسمح لها بالبدء بمفاوضات مع إسرائيل بشكل يخالف إرادة الشعب والإرادة الفلسطينية، وتقديم تنازلات في مواضيع تعتبر مصيرية بالنسبة لفلسطين".