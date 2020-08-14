باريس، فرنسا (CNN)-- رحبت فرنسا، الخميس، باتفاق السلام المعلن بين الإمارات وإسرائيل، حسبما ورد في بيان الخارجية الفرنسية، الذي أكد أن باريس "ترحب بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان أساسيان لفرنسا في المنطقة".

واعتبرت الخارجية الفرنسية، بحسب البيان، أن قرار السلطات الإسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، "خطوة إيجابية يجب أن تصبح إجراءً حاسماً".

وأضاف البيان، "يجب أن تسمح الحالة الذهنية الجديدة التي انعكست في هذا الإعلان الآن، باستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف إقامة دولتين في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، وهو الخيار الوحيد لتحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة".

ورحبت الأمم المتحدة، في وقت سابق بالاتفاق "الإماراتي – الإسرائيلي"، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، حسبما ورد على لسان المتحدث باسمه، الخميس، إن البيان المشترك الصادر اليوم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، حول تعليق خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، "هو أمر دعا إليه الأمين العام باستمرار".

وطالبت السلطة الفلسطينية، دولة الإمارات بالتراجع عن اتفاق "تطبيع العلاقات" مع إسرائيل، الذي تم الإعلان عنه الخميس في بيان ثلاثي مشترك بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، فيما أعلنت الخارجية الفلسطينية عن استدعاء سفيرها من أبوظبي "بشكل فوري".

وقالت السلطة الفلسطينية، في بيان عقب اجتماع عاجل بقيادة الرئيس محمود عباس، إن "القيادة الفلسطينية تعلن رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، مقابل ادعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، وفي ظل إصرار دولة الاحتلال على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وبالذات مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".