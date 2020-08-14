نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات: بداية حقبة جديدة من السلام مع العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى زيارة إسرائيل، بعد الإعلان عن اتفاق "تطبيع العلاقات" بين الإمارات وإسرائيل، الخميس.

ووصف ريفلين الاتفاق بأنه "إنجاز مهم ونقطة تحول"، وقال: "كلي أمل في أن تدعم هذه الخطوة الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة حتى الوصول لوفاق ثابت بين الجميع"، وفقا لما نقله حساب الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية على تويتر.

رئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين يصف الاتفاق على اقامة سلام رسمي وكامل بين إسرائيل والامارات انجازا هاما ونقطة تحول ويدعو ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة إسرائيل "كلي أمل على ان تدعم هذه الخطوة الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة حتى الوصول لوفاق ثابت بين الجميع" 🇮🇱🇦🇪 https://t.co/dOEjjv2Kc8

كما نشر حساب "إسرائيل في الخليج"، التابع للخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو لإضاءة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم الإماراتي، بعد الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.