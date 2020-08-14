الداعية وسيم يوسف ينشر فتوى ابن باز بعد اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة أرشيفية من برنامج تلفزيوني لوسيم يوسف على قناة أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الداعية الإسلامي الإماراتي، وسيم يوسف، على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، مستشهدا بفتوى عبدالعزيز ابن باز، المفتي السابق للمملكة العربية السعودية حول هذه القضية.

وقال ابن باز في الفتوى التي نشرها وسيم يوسف على صفحته الرسمية بتويتر: "كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك".

وفي تغريدة منفصلة، قال وسيم يوسف: "نهنئ الإمارات وإسرائيل على هذا الإنجاز العظيم، ونسأل الله لحفظ سلام الأوطان."

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".

قد يهمك أيضاً

متحدث رئاسة تركيا ومستشار أردوغان يعلقان على سلام الإمارات وإسرائيل.. وخلفان: تياسة

نشر