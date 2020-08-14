دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الداعية الإسلامي الإماراتي، وسيم يوسف، على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، مستشهدا بفتوى عبدالعزيز ابن باز، المفتي السابق للمملكة العربية السعودية حول هذه القضية.

فتوى الشيخ ابن باز - رحمه الله - في حكم #التطبيع مع #اسرائيل .. https://t.co/WRSXnHQJUK

وقال ابن باز في الفتوى التي نشرها وسيم يوسف على صفحته الرسمية بتويتر: "كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك".

We congratulate the #UAE and #Israel for this great achievement, and we ask God to preserve the peace of the homelands

وفي تغريدة منفصلة، قال وسيم يوسف: "نهنئ الإمارات وإسرائيل على هذا الإنجاز العظيم، ونسأل الله لحفظ سلام الأوطان."

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".