دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعليق محمد بن صالح العثيمين، المفتي السابق للمملكة العربية السعودية وسط الضجة التي أثيرت حول فتوى عبدالعزيز ابن باز عن "السلم مع اليهود" وذلك في أعقاب إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس.

عندما أصدر الشيخ ابن باز فتوى بجواز الصلح مع اليهود قام الإخوان المسلمون وغيرهم بالتشنيع عليه واتهموه رحمه الله بالعماله، خوفاً من الفتوى أن تقطع عليهم المتاجرة بالقضية الفلسطينية واستغلال الشعوب فردّ عليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم أبعد الناس عن الإسلام https://t.co/zvnFElB9ha

وقال ابن عثيمين في رده على من وصفهم بـ"المشنعين"، وفقا للتسجيل الصوتي المنشور على موقعه الرسمي: "وأما ما شنع به بعض الناس على المصالحة مع اليهود فهذه مسألة سياسية وربما تجد بعض هؤلاء المشنعين من أبعد الناس عن الإسلام، وإنما هي سياسة وعصبية وقومية وما أشبه ذلك وهؤلاء لا عبرة بهم ما دام لدينا دليل من القرآن والسنة فإننا لا نهتم لأحد.."

وتابع العثيمين قائلا: "إن بعض هؤلاء المشنعين لو بحثت عن حالهم أفرادا وليس جماعات لوجدت فيهم الخبيث المنافق، لكنها مسألة سياسية، وقد شنعوا على أفضل علماء هذه البلاد ولكن لا عبرة بتشنيعهم.."

وكان ابن باز قد قال في الفتوى المتداولة والتي استشهد بها عدد من رجال الدين منهم الداعية الإسلامي الإماراتي، وسيم يوسف: "كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك".

وأعاد الإعلامي سامي الجعوني نشر مقطع من التسجيل الصوتي لابن عثيمين قائلا بتعليق: "عندما أصدر الشيخ ابن باز فتوى بجواز الصلح مع اليهود قام الإخوان المسلمون وغيرهم بالتشنيع عليه واتهموه رحمه الله بالعمالة، خوفاً من الفتوى أن تقطع عليهم المتاجرة بالقضية الفلسطينية واستغلال الشعوب فردّ عليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم أبعد الناس عن الإسلام".

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".