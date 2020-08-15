نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات: بداية حقبة جديدة من السلام مع العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الحرس الثوري الإیراني اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بأنه "خطأ استراتيجي وحماقة تاريخية".

وأضاف الحرس الثوري الإيراني، ففي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أن الاتفاق "طعن جسد الأمة الإسلامية بخنجر مسموم، خاصة مقاومة وأحقية الشعب الفلسطيني المظلوم".

وقال البيان إن الاتفاق بمثابة "خطوة شريرة محكوم عليها بالفشل، ولن يكون فقط إنجازًا لثلاثي" أمريكا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

واختتم الحرس الثوري بيانه بأن "الإجراء لن يخدم مصالح تل أبيب، ومع إبطال حلم الشرق الأوسط الجديد، فإنه ينبىء بمستقبل خطير بالنسبة لهم، لا سيما الذين يسكنون في قصور الإمارات الزجاجية"، حسبما ورد في البيان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر بيانا ثلاثيا مشتركا بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تم فيه الإعلان عن الاتفاق على "تطبيع كامل للعلاقات" بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.

وعندما سُئل نتنياهو، في مؤتمر صحفي، الخميس، عما إذا كان من الصواب وصف ذلك بـ"وقف الضم"، قال: "تلقينا طلبًا بالانتظار مؤقتًا من الرئيس ترامب. إنه تأجيل مؤقت. لم يتم إزالته من على الطاولة، أقول لكم ذلك".