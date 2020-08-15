خلفان يرد على أبوتريكة وتغريدة "التطبيع خيانة": يبوس كف حمد بن خليفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على تغريدة للاعب المصري، محمد أبوتريكة والتي تطرق فيها إلى موضوع "القضية الفلسطينية" وما وصفه بـ"سقوط الأقعنه"، بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس.

سقوط الاقنعة مهم فى سبيل تحرير فلسطين والمسجد الاقصي ..قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام او معاهدات دول وصدق الله حين قال (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ).... التطبيع خيانة

أبو تريكة قال في تغريدته التي نشرها على صفحتها الرسمية بتويتر، الخميس: "سقوط الاقنعة مهم في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى.. قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام او معاهدات دول وصدق الله حين قال (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ).... التطبيع خيانة".

محمد ابو تركية ينتقد الامارات التي اعلنت علاقات مع اسرائيل البارحة ويبوس كف حمد بن خليفه الذي ارسى علاقات مع اسرائيل اكثر من عشر سنوات...أيها الشحاذ للريال القطري...اخرس.

خلفان من جهته نشر تغريدة على صفته الرسمية بتويتر قال فيها: "محمد ابو تركية ينتقد الامارات التي اعلنت علاقات مع اسرائيل البارحة ويبوس كف حمد بن خليفه الذي أرسى علاقات مع اسرائيل أكثر من عشر سنوات... أيها الشحاذ للريال القطري... اخرس".

وتابع خلفان في تغريدة منفصلة: "كل الذين ينتقدوننا بشدة على اتفاقية العلاقات مع اسرائيل لهم علاقات مع اسرائيل أكثر من ربع قرن اما تركيا فأكثر من نصف قرن من العلاقات مع اسرائيل... إيش هذه الفلسفة يا زعران تركيا ويا حريم السلطان".

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".