في أعقاب اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.. أبو تريكة: التطبيع خيانة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال محمد أبو تريكة لاعب كرة القدم المصري والمحلل الرياضي في قنوات bein سبورتس القطرية، إن "سقوط الأقنعة مهم في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى"، بحسب وصفه في تغريدة له على تويتر، الخميس.

وأضاف أبو تريكة، في تغريدته، "قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام أو معاهدات دول، وصدق الله حين قال (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ).. التطبيع خيانة"، بحسب تعبيره.

سقوط الاقنعة مهم فى سبيل تحرير فلسطين والمسجد الاقصي ..قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام او معاهدات دول وصدق الله حين قال (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ).... التطبيع خيانة

تغريدة أبو تريكة، تأتي في أعقاب الإعلان عن اتفاق "إماراتي - إسرائيلي" للسلام، يتم بموجبه تعليق خطط الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بضم أراض فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، الخميس، وقال الأمين العام للأمم المتحدة، حسبما ورد على لسان المتحدث باسمه، الخميس، إن البيان المشترك الصادر اليوم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، حول تعليق خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، "هو أمر دعا إليه الأمين العام باستمرار".

السلطة الفلسطينية بدورها، طالبت الإمارات بالتراجع عن اتفاق "تطبيع العلاقات" مع إسرائيل، فيما أعلنت الخارجية الفلسطينية عن استدعاء سفيرها من أبوظبي "بشكل فوري".

وقالت السلطة الفلسطينية، في بيان عقب اجتماع عاجل بقيادة الرئيس محمود عباس، إن "القيادة الفلسطينية تعلن رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، مقابل ادعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها، وفي ظل إصرار دولة الاحتلال على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وبالذات مدينة القدس وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

من جانبه قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، في جزء من مقابلة مع CNN، إن الاتفاق مع إسرائيل هو أشبه بـ "نزع فتيل قنبلة موقوتة"، مشيراً إلى أن اتفاق "التطبيع الكامل" مع إسرائيل يوفر القدرة على "إضافة النفوذ والتأثير"، مؤكداً أن الخطوة تأتي في "محاولة تجنب سيناريو الحالة الأسوأ، وهو الموت المبكر لحل الدولتين".