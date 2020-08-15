مفتي سلطنة عُمان: تحرير الأقصى وما حوله دين برقبة الأمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مفتي سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، إن تحرير الأقصى وما حوله دين برقبة الأمة جميعا يلزمهم وفاؤه، لافتا إلى أن الأخيرة وإن "لم تواتها الظروف وتسعفها الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال".

إن تحرير #المسجد_الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب. https://t.co/Bzql7cnNgk

جاء ذلك في بيان للخليلي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال فيه: " إن تحرير المسجد الأقصى وتحرير جميع الأرض من حوله من أي احتلال واجب مقدس على جميع الأمة ودَيْنٌ في رقابها جميعًا يلزمهم وفاؤه، وإن لم تواتهم الظروف وتسعفهم الأقدار فليس لهم المساومة عليه بحال، وإنما عليهم أن يَدَعُوا الأمر للقدر الإلهي، ليأتي اللّٰه بمن يشرفه بالقيام بهذا الواجب".

#عاجل ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية يعرب عن تأييد السلطنة قرار دولة #الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل. https://t.co/ZEcq2dPEoN

ويأتي بيان الخليلي بعد أيام على إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في خطوة أيدت سلطنة عُمان، على لسان ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية، ايدت قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات".