دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن مسؤولا خليجيا سابقا ارتبط اسمه بالتآمر يبحث عن دور ويتحسر بعد سلسلة تغريدات بدأها بأنه لا يريد التعليق.

لَو كانَ لَومُكَ نُصحاً كُنتُ أَقبَلُهُ لَكِنَّ لَومَكَ مَحمولٌ عَلى الحَسَدِ ١٢ تغريدة من مسؤول خليجي سابق استهلها بأنه لا يريد أن يعلّق، مسؤول خلافي ارتبط اسمه بالتآمر وهو في تغريداته يبحث عن دور ويتحسر على انهيار مشروعه.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لَو كانَ لَومُكَ نُصحاً كُنتُ أَقبَلُهُ.. لَكِنَّ لَومَكَ مَحمولٌ عَلى الحَسَدِ.. 12 تغريدة من مسؤول خليجي سابق استهلها بأنه لا يريد أن يعلّق، مسؤول خلافي ارتبط اسمه بالتآمر وهو في تغريداته يبحث عن دور ويتحسر على انهيار مشروعه".

ولم يسمّ قرقاش المسؤول الخليجي المقصود، في الوقت الذي يستمر فيه التفاعل على إعلان الإمارات وإسرائيل عن اتفاق سلام.

وكان قرقاش قد قال في مقابلة حصرية مع شبكة CNN حول تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، إن على الفلسطينيين "استغلال هذه الفرصة"، لافتا على أن "لدى إسرائيل فرصة لخلق ثقة حقيقية مع اقتصاد عربي كبير".