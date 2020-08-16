روحاني يحذّر الامارات بعد اتفاق السلام: نحن من حميناهم من صدام حسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذّر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإمارات مما وصفه "فتح أبواب المنطقة أمام الكيان الصهيوني"، على حد تعبيره، وذلك في تعقيب على اتفاق السلام الذي أعلنت عنه الإمارات وإسرائيل في بيان مشرك، الخميس.

وقال روحاني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "إقامة العلاقات مع الصهاينة أمر مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"

ووجه روحاني تساؤلات قال فيها: "لماذا يعقدون اتفاق التطبيع في هذا الوقت بالذات لدعم حاكم غربي يريد خوض الانتخابات الرئاسية في بلاده.. لماذا يتم الاعلان عن اتفاق الامارات والكيان الصهيوني من قبل طرف ثالث هو امريكا."

وأردف قائلا: "نحن من حميناهم (الخليج) ورفضنا الموافقة على مخطط الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يخطط لاحتلال الكويت والسعودية والبحرين والامارات، لقد رفضنا طلبه ووقفنا بوجهه ولو اعطيناه الضوء الاخضر لفعل ما فعل".