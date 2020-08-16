الإمارات تحتج رسميا على "تهديدات" إيران بعد الاتفاق مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، عن استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأبوظبي، احتجاجا على "تحريض" و"تهديدات" من مسؤولين إيرانيين، بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية السفير خليفة شاهين خليفة المر، سلم مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات، وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين".

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن "هذا الخطاب غير مقبول وتحريضي ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي". وأشارت المذكرة إلى مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وبناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.

وأكدت الإمارات على "رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية" من السلطات الإيرانية عقب الاتفاق مع إسرائيل، معتبرة ذلك "تدخلا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

وشددت الإمارات على "رفض أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات، ورفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أن أن العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية.