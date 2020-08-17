لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال المكتب الصحفي للبيت الملكي الإسباني لـCNN، الإثنين، إن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس الأول، سافر إلى الإمارات العربية المتحدة في 3 أغسطس آب، وبقي هناك منذ ذلك الحين.

ولم يكشف المكتب الصحفي للبيت الملكي الإسباني، الذي رفض في اتصالات سابقة مع CNN الكشف عن موقع خوان كارلوس، الكشف عن أي معلومات أخرى.

وقال المكتب، إنهم إلى الآن لا يخططون لإصدار أي شكل من أشكال البيانات حول هذه المسألة.

وخوان كارلوس، الذي قاد إسبانيا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، غادر البلاد وسط تدقيق في تعاملاته المالية المزعومة.

وفي رسالة إلى نجله الملك فيليب السادس، كتب خوان كارلوس أنه اتخذ قرار المغادرة "في مواجهة التداعيات العامة التي تولدها بعض الأحداث الماضية في حياتي الخاصة".