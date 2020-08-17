أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذرت وزارة الصحة العراقية مما وصفته بـ"عواقب وخيمة"، إذا لم يتبع العراقيون القواعد والتعليمات الصادرة عن الوزارة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أعلى معدل يومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و348 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 75 حالة وفاة بسبب المرض.

ومن المتوقع أن يزداد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سوءًا، على خلفية تضرر البنى التحتية الطبية في البلاد بسبب عقود من العقوبات والحرب والفساد.

وقال بيان وزارة الصحة، مساء الأحد، ​"لطالما أشارت الوزارة إلى أن إهمال المواطن في تنفيذ التعليمات الصادرة عنها، بناءً على اللوائح الدولية لمنظمة الصحة العالمية، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حالات فيروس كورونا".

وأضافت وزارة الصحة العراقية، "لذلك فإننا ندعو الجهات المعنية ورجال الدين ورؤساء العشائر والمنظمات غير الحكومية والشخصيات البارزة ووسائل الإعلام المختلفة.. إلى حث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة"، وتابع البيان "تتضمن الإرشادات توصيات بالبقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وغسل اليدين بانتظام".

وعلى الرغم من التحذير، قررت اللجنة العراقية العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت، تقليص ساعات الإغلاق اليومية، حيث تتعرض البلاد لضغوط اقتصادية هائلة، ولا يستطيع العديد من أصحاب الدخل المنخفض تحمل تكاليف البقاء في المنزل، أو العمل من المنزل، فيما لم تكن هناك ترتيبات دخل بديلة مقدمة من الحكومة.

ويستعد العراق لإحياء ذكرى عاشوراء، والذي يعد من أقدس الأيام في التقويم الإسلامي الشيعي، وقد حذر المسؤولون والشخصيات الدينية، العراقيين المواطنين من التجمعات خلال الحدث.

وفي كل عام، يلتقي مئات الآلاف في كربلاء، على بعد حوالي 62 ميلاً جنوب بغداد، لزيارة ضريح الإمام الحسين المقدس هناك، في عاشوراء، بعد أقل من أسبوعين، بالتزامن مع ذكرى وفاة الإمام الحسين حفيد النبي محمد.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، بيانا، السبت، دعت فيه جميع العراقيين إلى إحياء الحدث من داخل منازلهم وتجنب السير نحو كربلاء.