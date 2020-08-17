نتنياهو عن الاتفاق مع الإمارات: بداية حقبة جديدة من السلام مع العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقل عوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن حكومة بلاده تعمل على السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية، وذلك على خلفية اتفاق السلام الذي تم الإعلان عنه، قبل أيام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وأضاف جندلمان، في تغريدة له على تويتر، الاثنين، نقلًا عن نتنياهو، والذي أدلى بتلك التصريحات في مطار بن غوريون، أن "هذا سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي"، "نتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة من الطرفين".

واختتم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية تغريدته على لسان نتنياهو، بالتأكيد على أن "الإماراتيين معنيون جدا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل".

رئيس الوزراء نتنياهو: نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى #دبي و #أبوظبي عبر الأجواء السعودية. هذا سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي ونتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة من الطرفين. الإماراتيون معنيون جدا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل.

تغريدة جندلمان، جاءت بعد ساعات من تغريدة أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والتي قال فيها، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، "قرار سيادي ليس موجّهاً إلى إيران"، مؤكدًا "نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق"، بحسب تعبيره.

واختتم قرقاش تغريدته بالتأكيد على أن "القرارات الاستراتيجية تحوليّة ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزّز موقعنا وتنافسيتنا"، على حد وصفه، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهتها إيران للاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن إسرائيل ستعلق خططها لضم أراضي الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.