دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت إسرائيل إن قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المعنية بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، يوضح تورط حزب الله وأفراده في عملية الاغتيال والتشويش التحقيقات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن قرار المحكمة الدولية "لا لبس فيه"، مُضيفا أن "حزب الله قام بأسر مستقبل اللبنانيين خدمة لمصالح أجنبية".

وأكد الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية أنه "على دول العالم العمل ضد منظمة حزب الله الإرهابية، لمساعدة لبنان التخلص من هذا التهديد".

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "تسلح حزب الله، أعماله وجهوده لبناء ترسانة صواريخ دقيقة تشكل خطرا على المنطقة بأسرها".

يتوجب على دول العالم العمل ضد منظمة حزب الله الإرهابية، لمساعدة لبنان التخلص من هذا التهديد. إن تسلح حزب الله، أعماله وجهوده لبناء ترسانة صواريخ دقيقة تشكل خطرا على المنطقة بأسرها.

وبعد 15 عاما من اغتيال الحريري، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في حكمها، الثلاثاء، بإدانة متهم واحد فقط، وعدم كفاية الأدلة لإدانة أي متهمين آخرين.

وقالت المحكمة الدولية، التي تأسست في 2009 بعد قرار من مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في عام 2005، إن المتهم سليم عياش، عضو جماعة "حزب الله"، مذنب في اغتيال الحريري و21 شخصا آخرين في 14 فبراير/ شباط عام 2005. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها ضد عياش غيابيا في 21 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضافت المحكمة أنه لم تتوفر أدلة كافية لإدانة المتهمين الآخرين حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، بالإضافة إلى مصطفى بدر الدين مسؤول العمليات العسكرية لحزب الله الذي قُتل في سوريا عام 2016. كما أشارت المحكمة إلى أنها لم تتمكن من تحديد جميع المتهمين في القضية.

وكانت المحكمة أعلنت قبيل صدور حكمها، في وقت سابق الثلاثاء، أنه لا يوجد أدلة على تورط قيادة جماعة "حزب الله" وسوريا في اغتيال الحريري "رغم وجود دوافع".